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الوضع "صعب".. روسيا تهاجم أفدييفكا الأوكرانية من جميع الاتجاهات

منذ 22 ثانية
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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ال رئيس بلدية أفدييفكا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس إن أعدادا كبيرة من القوات الروسية تهاجم البلدة من جميع الاتجاهات، وإن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تدافع عنها.

وقال فيتالي باراباش في تصريحات نقلها التلفزيون “العدو يضغط من كل الاتجاهات. إنهم يقتحمون بقوات كبيرة للغاية”، واصفا الوضع بأنه “صعب ومحتدم للغاية”.

وأضاف أنه لا يوجد الآن سوى 941 ساكنا في البلدة التي كان يقطنها في السابق 32 ألف شخص.

وفي تقريره اليومي عن الوضع في أفدييفكا، قال الجيش الأوكراني إن قوات كييف تتصدى للقوات الروسية.

وأضاف “جنودنا يدافعون بتماسك كبير وألحقوا خسائر كبيرة بالغزاة”.

وقالت القوات البرية الأوكرانية إن الوضع متوتر في شرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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