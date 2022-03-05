الوضع لا يزال خطيراً.. 1.5 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

واصلت أعداداللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة الارتفاع مجددا، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا، مضيفا، أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.

وقال فيليبو جراندي لرويترز عبر الهاتف: “هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وتابع: “معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا”، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا.

وحثت بريطانيا مواطنيها يوم السبت على مغادرة روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: “إذا لم يكن وجودكم في روسيا أساسيا، نوصي بشدة بالمغادرة عبر المسارات التجارية الباقية”.

وناشدت بريطانيا مواطنيها يوم الاثنين بتجنب السفر إلى روسيا بسبب قلة خيارات الطيران المتاحة وزيادة التقلبات الاقتصادية.

واشتدت رحى الحرب الروسية الأوكرانية مع نهاية أسبوعها الأول، حيث تتقدم القوات الروسية صوب العاصمة كييف وسط تأهب شعبي ومخاوف على حياة المدنيين.

ويثير الهجوم المتوقع على كييف مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة وتتمتع بتراث تاريخي ثري.