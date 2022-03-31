الوضع يزداد سوءًا.. عمليات فرار الروس أصبحت أكثر صعوبة

مع بداية الحرب على أوكرانيا، بدأ الروس في البحث عن طريقة للفرار من بلادهم، هربا من عمليات الاضطهاد السياسي والوضع الاقتصادي المنهار بسبب العقوبات الغربية.

وبلغت عمليات البحث على “غوغل” عن طرق الفرار من روسيا أعلى مستويات لها منذ 10 سنوات بعد أول أسبوع من الحرب، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأكدت الشبكة الأميركية أن اهتمام الروس بموضوع “الهجرة” على “غوغل” تضاعف أربع مرات بين منتصف فبراير وأوائل مارس، كما تضاعفت عمليات البحث حول “تأشيرة السفر” تقريبًا، وبلغت معدلات البحث عن “اللجوء السياسي” 5 أضعاف ما قبل الحرب.

وأشارت إلى أنه من الصعب تحديد عدد الروس الذين غادروا البلاد بالفعل، أو سيتمكنون بالفعل من القيام بذلك. وأكدت أن القيود المالية والارتفاع الصاروخي في أسعار السفر ومحدودية طرق الخروج بعد تعليق الرحلات الجوية مع موسكو تعيق خروج الكثيرين.

وقالت فيرونيكا، وهي مسوقة رقمية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعيش في موسكو: “في 24 فبراير، تغير كل شيء، انقسمت حياتنا إلى ما قبل وبعد”.

وأضافت فيرونيكا أنها شاهدت أصدقاءها ومعارفها يحزمون حقائبهم فجأة، وخرقوا اتفاقيات الإيجار ويغادرون إلى يريفان وتبليسي وإسطنبول مع حيواناتهم الأليفة، بعد أيام من علمهم أن روسيا قد هاجمت أوكرانيا.

لكنها قررت البقاء والمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحرب في العاصمة الروسية. وفي بداية شهر مارس، بدأت فيرونيكا تدرك أن الوضع يزداد سوءًا.

وقالت: “بدأت الشرطة في القبض على النشطاء من شققهم مباشرة”، مضيفة أن الشرطة جاءت إلى منزل والديها في سيبيريا لتهديدها.

كان مجلس الدوما أقر قانونا في مطلع مارس، يفرض عقوبات تصل إلى 15 عاما لنشر أو مشاركة معلومات حول الحرب التي تعتبرها السلطات “كاذبة”.

وقالت فيرونيكا إنهم جعلوا استخدام كلمة “حرب” أمرًا غير قانوني.

وأشارت إلى أن القشة الأخيرة بالنسبة لها، هي رد فعل الجمهور الروسي الأوسع الذي تعتقد إلى حد كبير أنه “يؤمن بالدعاية التلفزيونية”.

ووفقًا لاستطلاع رأي مستقل حديث، فإن 58٪ من الروس يؤيدون الحرب على أوكرانيا و17٪ فقط يعتقدون أن روسيا هي التي بادرت بتصعيد الصراع مع أوكرانيا.

وقالت فيرونيكا: “كنت أصرخ أن الوقت قد حان للاحتجاج، والذهاب إلى المسيرات، وكتابة شكاوى للنواب – وبدلاً من ذلك، ذهب الناس للتسوق في آخر يوم عمل لايكيا. لا أريد أن أعيش مع أناس مثل هؤلاء، لقد حطموا قلبي.”

بدأت فيرونيكا وشريكها السعي اليائس لمغادرة روسيا. وأضافت: “لا يهم إلى أين نذهب، نريد فقط الهروب”.

تذكرة ذهاب بلا عودة

وذكر أندريه كوليسنيكوف، الزميل الأول في مركز كارنيغي موسكو، أن عمليات الاضطهاد السياسي، والقلق من التجنيد الإجباري، والاعتقاد بأن الوضع داحل البلاد لن يتحسن في المستقبل القريب، تدفع الناس للفرار من روسيا.

وقال نيكولاي، 16 عاما فر إلى جورجيا: “في الأيام الأولى من الحرب، ذهبت أنا وأصدقائي للاحتجاج عليها وتم اعتقال مئات الأشخاص”. وتابع: “يوقف رجال الشرطة الناس في الشوارع وفي المتاجر ويطلبون منهم رؤية هواتفهم، والتلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ثم تأخذهم الشرطة وتحتجزهم”.

انتظرت والدة نيكولاي لمدة أسبوع تقريبا، على أمل أن الحرب، ولكن في 2 مارس، طلبت منه إجراء فحص كورونا، واشترت له تذكرة ذهاب فقط إلى يريفان، أرمينيا. وأضاف نيكولاي: “لم يكن الأمر نقاشًا، كان أمرا، اذهب الآن”.

وقال: “جاء الكثير من الناس إلى هنا (جورجيا) عندما بدأت الحرب”، مضيفًا أنه التقى بأصدقاء لم يكن يعرف حتى بوجودهم في العاصمة الجورجية.

منذ بداية الحرب وحتى 16 مارس، دخل أكثر من 30 روسي إلى جورجيا بينما غادر أكثر من 17800، مما يعني أن أكثر من 12600 كانوا في البلاد في ذلك الوقت، وفقًا لوزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.

وقال إن هذا يمثل ما يقارب من 14 ضعف عدد المهاجرين الروس في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كورونا.

جورجيا هي واحدة من عدد قليل من الدول ذات الأسعار المعقولة وتقبل الفارين الروس دون إجراءات تأشيرة طويلة. بينما تشمل الخيارات الأخرى: أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، أو وجهات العطلات الشعبية، مثل تركيا ومصر والإمارات والمكسيك.

خلال الأسابيع الماضية، زادت الرحلات اليومية إلى أرمينيا بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بمتوسط الشتاء – ما يصل إلى 34 طائرة غادرت من روسيا إلى هذا البلد الذي يقل عدد سكانه عن ثلاثة ملايين شخص في 6 مارس. كما نمت الرحلات اليومية إلى كازاخستان وإسرائيل بنحو 50٪.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيبقون في هذه الدول، وعدد الأشخاص الذين سيستكملون طريقهم إلى الدول الغربية أو الولايات المتحدة.

لكن مع مرور الوقت أصبحت عمليات الفرار من روسيا أكثر صعوبة. وقالت فيرونيكا إنها وشريكها أنفقا بالفعل 260 ألف روبل (حوالي 2500 دولار) على تذاكر الرحلات التي تم إلغاؤها ولم يتم استردادها بعد.

وأضافت “أولاً اشترينا تذاكر طائرة إلى يريفان في 5 مارس مع الشركة الروسية s7، ولكن تم إلغاؤها. ثم اشترينا تذاكر إلى يريفان مع شركة طيران روسية إيروفلوت في 8 مارس، ولكن تم إلغاء تلك الرحلة أيضًا. بعد ذلك اشترينا من شركة الطيران التركية بيغاسوس، طائرة متجهة إلى اسطنبول في الأول من أبريل، واليوم اكتشفنا أنها ألغيت هي الأخرى”.

وتمثل محاولات عبور الحدود البرية مشكلة أيضًا لأن روسيا منعت مواطنيها من مغادرة البلاد عن طريق البر في عام 2020، رسميًا بسبب جائحة كورونا.

وقالت فيرونيكا “الآن يكاد يكون من المستحيل مغادرة البلاد. إذا كانت هناك تذاكر طائرة، فهي باهظة الثمن بالنسبة لنا. نحن خائفون للغاية”.