الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة ويوجه رسالة لحماس

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن الرسالة التي وجهها الوفد الإسرائيلي إلى حركة حماس عبر الوسيط المصري، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة.

وحسب قناة “كان العبرية”، غادر الوفد الإسرائيلي من القاهرة بعدما أبلغوا حماس، من خلال الوسيط المصري، أنه بدون صفقة لحل قضية الأسرى الإسرائيليين لن يكون هناك تقدم نحو تهدئة طويلة في غزة.

وأضاف الوفد وفق القناة، أنهم يأملون بأن مصر ستتمكن من الضغط على السنوار، لإبداء مرونة في القضية، ويعتقدون بأن مصر تمتلك الكثير من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لتحريك الأمر.

ويوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز، يزور مصر، ضمن المساعي لإعادة الأسرى والمفقودين من غزة.