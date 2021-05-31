الوفد المصري برئاسة عباس كامل يصل غزة ويلتقي قيادة حماس

وصل الوفد الأمني المصري، برئاسة عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، اليوم الاثنين، إلى فندق “المشتل” للقاء مع حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى بغزة.

ويزور عباس كامل وبرفقته وفد مصري رفيع المستوى قطاع غزة، للتشاور حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث استعد لاستقباله رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، ووفد من الحركة.

وبدء قبل قليل الاجتماع الثنائي بين رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل والوفد المرافق له ، وقيادة حركة حماس في غزة برئاسة يحيى السنوار في فندق المشتل شمال غرب غزة.

وكان المتحدث باسم حركة حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع قد قال، اليوم الاثنين إن زيارة ممثل الرئيس المصري اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة لغزة، ستكون بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الاعمار، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.

وأوضح القانوع، أن حركة حماس ترحب بزيارة اللواء عباس كامل ممثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له الى قطاع غزة.

وأكد القانوع ان زيارة ممثل الرئيس المصري الى غزة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة وتمتينها واستكمالا لجهود مصر في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.