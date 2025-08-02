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الوقت ينفد.. هجوم إلكتروني يضرب مواقع رياضية إسرائيلية!

منذ ساعة واحدة
هجوم إلكتروني- أرشيفية

هجوم إلكتروني- أرشيفية

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تعرضت مواقع رياضية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، لهجوم إلكتروني واسع النطاق تضمن إيقافها وبث رسائل سياسية، وفق ما وأردته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وبحسب الصحيفة، تضمن اختراق الصفحات الرئيسية لفرق كرة السلة الإسرائيلية الكبرى، بينها “هبوعيل القدس”، و “مكابي تل أبيب”، و”هبوعيل تل أبيب”، إضافة إلى موقع إدارة الدوري الإسرائيلي الممتاز، حيث ظهرت على شاشاتها رسالة تهديد حملت توقيعًا من قلب غزة.

ووفق ما نشرته “يسرائيل هيوم”، فقد تصدّرت الشاشة عبارة “الوقت ينفد” باللغة العبرية، إلى جانب ساعة رملية مرسومة، بينما عُرضت رسالة باللغة العربية، تضمنت إعلانًا عن استمرار المقاومة وصمودها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيكون بالمقاومة والسلاح والثبات حتى النهاية.

وتسبب الهجوم الإلكتروني بتعطيل بعض المواقع بشكل كامل، حيث ظهرت صفحات بيضاء فارغة، بينما لا تزال مواقع أخرى تعرض رسالة التهديد كما هي، ولم يتمكن عدد من المستخدمين من الوصول إلى هذه المواقع حتى ساعات صباح اليوم.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن القراصنة الذين نفذوا الهجوم يعملون ضمن إطار منظم تابع للمقاومة الفلسطينية، مستهدفين القطاع الرياضي كقناة غير متوقعة لنقل رسالة سياسية مباشرة من قلب فلسطين المحتلة، في إطار الحرب النفسية المستمرة التي تخوضها المقاومة ضد الاحتلال.

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