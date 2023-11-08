الوقود قد ينفد اليوم من مستشفى القدس بغزة.. والهلال الأحمر يحذر!

قال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (الأربعاء 8-11-2023) إن مستشفى القدس في قطاع غزة يشهد نقصا حادا في الوقود ومن المتوقع نفاده اليوم.

وأضاف أن المستشفى قلص أغلب عملياته في محاولة لترشيد استخدام الوقود وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات على مدى الأيام القليلة المقبلة.

في سياق متصل، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر للجزيرة، إن قافلة كان مقررا أن تصل غزة أمس الثلاثاء غيّرت طريقها إثر إطلاق نار عليها.

وأضافت المتحدثة أن ما أدخل من مساعدات إلى غزة غير كاف لسد الحاجات الأساسية للسكان.