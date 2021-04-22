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الوكالة الدولية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم 60% في نطنز

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2021 10:27 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحولت إلى استخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من اثنتين سابقا في منشأة نطنز فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، إنها تأكدت في الـ21 من أبريل من حدوث تغيرات في عمل إيران على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60% في نطنز.

وأوضحت أن إيران بدأت باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 لتخصيب اليورانيوم حتى 60%، بينما تم تحميل نفايات تلك العملية أو اليورانيوم المنضب، إلى أجهزة IR-4 لتخصيبه حتى 20%.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-4 كانت مستخدمة سابقا لتخصيب اليورانيوم حتى 60% أيضا.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هذه الليلة، مشيرة إلى أنه ضروري لإنتاج الأدوية المشعة.

بدوره، أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي, الأسبوع الماضي أن تخصيب اليورانيوم حتى 60%، سيتم في مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-4 وIR-6 في نطنز.

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