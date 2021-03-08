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"الوكالة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

8 - مارس - 2021
آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 10:02 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، اليوم الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض في نطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز: “تأكدت الوكالة في السابع من آذار 2021… أن: إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم”.

وأضافت: “السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم رُكبت، لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد”.

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