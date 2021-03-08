"الوكالة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، اليوم الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض في نطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز: “تأكدت الوكالة في السابع من آذار 2021… أن: إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم”.

وأضافت: “السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم رُكبت، لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد”.