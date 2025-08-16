السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
الولايات المتحدة.. الإعصار "إيرين" يتحول إلى الفئة الرابعة ويزداد قوة وسرعة

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة اليوم السبت إن الإعصار إيرين، وهو أول إعصار في موسم 2025 في المحيط الأطلسي وتطور إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة، يزداد قوة وسرعة.

وتقع العاصفة حاليا على بعد 193 كيلومترا شمال شرقي أنجويلا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 233 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الأمواج الناجمة عن إيرين ستؤثر على أجزاء من جزر ليوارد الشمالية وجزر فيرجن وبورتوريكو وهيسبانيولا وجزر تركس وكايكوس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن الأمواج ستمتد إلى جزر البهاما وبرمودا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال المركز إن من المتوقع أن يتسبب الإعصار إيرين في هطول أمطار غزيرة حتى يوم غد الأحد عبر جزر ليوارد الشمالية وجزر فيرجن وبورتوريكو.

    المصدر :
  • رويترز

