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الولايات المتحدة.. الحكم على 3 رجال بالمؤبد في مقتل شخص من أصول إفريقية

منذ ساعة واحدة

صورة تعبيرية

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قضت محكمة بولاية جورجيا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال من البيض طاردوا وقتلوا أحمد أربيري، وهو أمريكي من أصول إفريقية.

وحكم القاضي تيموثي والمسلي، يوم الجمعة، على ويليام برايان بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق سراح مشروط، فيما قضى بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على غريغوري مكمايكل ونجله ترافيس ماكمايكل.

والتزم القاضي الصمت لمدة دقيقة واحدة قبل المضي قدما في إصدار الحكم على الرجال الثلاثة المدانين بقتل أربيري عام 2020، خلال ممارسته للركض.

وأضاف: “هذه الدقيقة تمثل جزءا بسيطا من الوقت الذي كان فيه أحمد أربيري يركض في ساتيلا شورز”، لافتا إلى أن مطاردة الضحية استمرت نحو خمس دقائق.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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