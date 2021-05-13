الولايات المتحدة تتجه لإلغاء فرض ارتداء الكمامة

مع تراجع الإصابات وزيادة أعداد متلقي لقاح كورونا في الولايات المتحدة، يرى عديد من الخبراء أنه سيكون من الممكن قريبا استغناء الجميع عن الكمامات في الأماكن المغلقة.

وهو إجراء من شأنه، على حد قولهم، أن يشجع حتى الأشخاص الأكثر تحفظا على التلقيح، من خلال إظهار منافعه المفيدة.

وتوصي مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالفعل، بعدم وضع الأشخاص الذين تم تلقيحهم كمامات في الخارج ولا في الداخل عندما يلتقون ضمن مجموعات صغيرة مع أشخاص آخرين ملقحين.

والخميس قال الرئيس جو بايدن الذي حدد 4 يوليو موعدا لتلقي 70% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، خلال اجتماع مع حكام ولايات إنه سيعلن “قريبا” عن تخفيف جديد للقيود.

حتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا – أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

ويزداد الإجماع بين الخبراء على أنه في ضوء هذه البيانات المشجعة، سيكون من الممكن قريبا الاستغناء عن الأقنعة في الداخل في معظم الأماكن العامة.

ويقول فيناي براساد عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو “يمكن لمن أتموا عملية التلقيح وضع الكمامة كدليل على التضامن أو بشكل رمزي، لكنه لا يفيد أي شخص آخر”.

ويضيف أنه بالنسبة لهم “هناك احتمال ضئيل للغاية في كشف الإصابة من خلال الخضوع لفحص، ناهيك عن نقلها إلى شخص آخر”.