الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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الولايات المتحدة تتهم الصين بزيادة "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي

منذ 39 دقيقة
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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ازمة الولايات المتحدة والصين لن تنتهي، في وقت اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء الصين بزيادة “الاستفزازات” ضد البلدان التي تطالب بحقوق لها في بحر الصين الجنوبي والدول الأخرى العاملة هناك.

وخلال إحدى الفعاليات بمركز أبحاث أمريكي، قالت يانج باك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا “يوجد اتجاه تصاعدي واضح لاستفزازات جمهورية الصين الشعبية ضد البلدان التي تطالب بحقوق لها في بحر الصين الجنوبي والدول الأخرى التي تعمل بشكل قانوني في المنطقة”.

وأضافت باك أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن طائرات صينية شاركت بشكل متزايد في وقائع اعتراض غير آمنة للطائرات الأسترالية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، كما هددت في ثلاث حوادث منفصلة في الأشهر القليلة الماضية أنشطة البحث البحري واستكشاف الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

    المصدر :
  • رويترز

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