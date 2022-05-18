الولايات المتحدة تتهم مواطنًا و4 مسؤولين صينيين بالتجسس

أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان اليوم الأربعاء، أنّ مواطنًا أمريكيا وأربعة ضباط مخابرات صينيين اتهموا بالتجسس على معارضين وقيادات حقوقية، ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية يقيمون في الولايات المتحدة.

وتقول عريضة الاتهام إن “وانغ شوجون” من كوينز في نيويورك استغل وضعه داخل مجتمعات المغتربين الصينيين والمعارضين والمنشقين لجمع معلومات عن أنشطتهم لحساب وزارة أمن الدولة الصينية.

كما ذكرت وزارة العدل أن وانغ (73 عاما) اعتقل في 16 مارس آذار، وسيمثل أمام المحكمة في موعد لاحق.

وأضافت أن مسؤولي وزارة أمن الدولة الصينية المتهمين الأربعة لا يزالون هاربين. وتم الإعلان عن عريضة الاتهام أمس الثلاثاء في محكمة اتحادية في بروكلين.

ولم يتسن التواصل بعد مع ممثلين عن وانغ للحصول على تعليق. ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وأفادت عريضة الاتهام بأن وانغ قدم معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية منذ عام 2011 على الأقل، مشيرة إلى أن المسؤولين فيها وجهوه ليستهدف نشطاء موالين للديمقراطية من هونج كونج ومدافعين عن استقلال تايوان وقضايا الويغور ونشطاء التبت.