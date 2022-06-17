الولايات المتحدة تجيز لقاحًا ضد كورونا للأطفال بعمر 6 أشهر

سمحت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية الاستخدام الطارئ للقاحي “فايزر” و”موديرنا” لمكافحة كورونا للأطفال الصغار.

وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح “موديرنا”، بجرعتين، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وللقاح “فايزر” بثلاث جرعات لمن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلقَ حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.

وصادقت إدارة الأغذية والأدوية في الوقت نفسه على لقاح “موديرنا” للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.

وكان لقاح “فايزر” مرخص لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.

في السياق، قال رئيس الإدارة “روبرت كاليف” في بيان: “كان العديد من الأهالي ومقدمي الرعاية والأطباء ينتظرون لقاحًا للأطفال الصغار، وهذا الإجراء سيحمي الأطفال من سن 6 أشهر”.

وأضاف: “كما رأينا بالنسبة للفئات الأكبر سنًا، ستوفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا الحماية ضد أشد حالات كوفيد-19، مثل الاستشفاء والوفيات”.

ويجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” حالياً أيضًا بهذه اللقاحات قبل بدء الحملة.

هذا وستُمنَح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.

لكنّ الحكومة الأميركية أشارت إلى أنه بمجرد صدور قرار إدارة الأغذية والأدوية، يمكن البدء فوراً بإرسال نحو 10 ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، قبل إرسال ملايين أخرى في الأسابيع التالية. كما ستُوفَّر المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة.