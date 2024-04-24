الولايات المتحدة تحثّ الأطراف في السودان على وقف الهجمات في شمال دارفور

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، داعية جميع الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات على الفور في منطقة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة إزاء تصاعد العنف في هذه المنطقة والذي يؤثر سلبًا على السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم.

كما دعت الحكومة السودانية والمتمردين وجميع الأطراف الأخرى المتورطة إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق حل سلمي ومستدام للصراعات في المنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمساعدة في تحقيق حلول دائمة للنزاعات المستمرة.