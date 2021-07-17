الأحد 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 18 يوليو 2021 |
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الولايات المتحدة تدعم الأونروا بأكثر من 135 مليون دولار

منذ 7 ساعات
غزة

شعار الأونروا

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أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء السبت، عن مساهمتها بمبلغ إضافي قدره 136.8 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في أبريل الماضي، عن عودة دعمها للوكالة الدولية، حيث قدمت 150 مليون دولار مبدئيًا لوكالة الأمم المتحدة التي تقدم خدمات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين المسجلين المؤهلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في مايو استجابة للعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء إعلان التمويل، عقب توقيع الإدارة الأمريكية و”أونروا”، على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين.

ومن جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حاسمة لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في المنطقة”.

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