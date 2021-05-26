الولايات المتحدة تدعو لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار في سوريا

طالبت الولايات المتحدة بمراقبة خطوط وقف إطلاق النار القائم في سوريا، مؤكدة على أن الحل في سوريا يبدأ بالالتزام بوقف النار.

دعا نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، اليوم الأربعاء، موسكو ودمشق لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار القائم في سوريا.

وقال ميلز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “الحل السلمي للصراع في الجمهورية العربية السورية يبدأ بمراعاة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “نطالب نظام الأسد وروسيا مرة أخرى الالتزام بخطوط وقف إطلاق النار القائمة”.

وكانت روسيا قبل خمس سنوات، في 30 سبتمبر/أيلول 2015، قد دخلت على خط المواجهة في سوريا.

ومدت روسيا في ذلك اليوم يد العون إلى الحكومة السورية بعد أن تمكنت تنظيمات مسلحة من السيطرة على مناطق واسعة في سوريا.

وذكر تقرير كتبه محللون أمريكيون وقدموه إلى الكونغرس أن سوريا تغلبت على “الإرهاب” بمساعدة روسيا.

وفي 2018، اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق نار في مناطق خفض التصعيد في إدلب ولكنه تم انتهاك هذا الاتفاق في أحيان كثيرة.

وإدلب هي المحافظة الأخيرة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.