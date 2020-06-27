الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، الجمعة، عن تسجيل 40870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعد هذه أكبر حصيلة يومية تسجلها أمريكا منذ تفشي الفيروس القاتل .

وأفادت وكالة “رويترز” برصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أمام إدارته عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسبي، وذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرت السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات من جراء الجائحة بحوالي 127 ألف شخص.

أميركا تواجه “مشكلة خطيرة” بعد ارتفاع حالات “كورونا”

قال كبير الخبراء الحكوميين في خلية الأزمة في البيت الأبيض ، أنتوني فاوتشي، إنّ الولايات المتحدة تواجه “مشكلة خطيرة” مع ازدياد الإصابات بكوفيد-19 في بعض الولايات، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي عن زيادة بالحالات في 16 ولاية.

وتواجه الولايات المتحدة “مشكلة خطيرة” مع ازدياد حالات الإصابات بفيروس كورونا في ولايات جنوبية وغربية، حسبما أعلن كبير الخبراء الحكوميين أنتوني فاوتشي الجمعة.

وقال فاوتشي: “نواجه مشكلة خطيرة في مناطق معينة، لافتا إلى أنه فيما بعض المناطق أفضل حالا بكثير من مناطق أخرى، فإن البلاد برمتها مترابطة ولا تزال تواجه مخاطر. وأضاف “نحن جميعا نواجه تلك (المشكلة) والطريقة الوحيدة لوضع حد لها هي بالعمل سويا”.