الولايات المتحدة...تعمل على إيجاد حلول دبلوماسية مع روسيا

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن “الولايات المتحدة تواصل الانخراط مع روسيا في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وهي مستعدة للقاء آخر مع نظرائها الروس”.وأضاف “نحن نعمل بنشاط للتوصل إلى حل دبلوماسي ونواصل التواصل مع الحكومة الروسية في أعقاب مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين”.

وتابع: الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقات مينسك وتعتقد أن انسحاب القوات الروسية المنتشرة في شرق أوكرانيا سيكون خطوة جيدة”.

ونفت روسيا مرارا وجود أي قوات على الأرض في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن قواتها موجودة داخل حدود الدولة الروسية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.