الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 14 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تندد بالإدانات بحق مجموعة معارضين في بيلاروس

منذ 54 ثانية
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

نددت الولايات المتحدة بالإدانات القضائية الصادرة اليوم الثلاثاء بحق عدد من الناشطين المعارضين في بيلاروس، داعية رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، لـ”وقف قمع “المجتمع المدني”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن “الولايات المتحدة تندد بالإدانات المغرضة سياسيا الصادرة اليوم بحق المعارضين البيلاروسيين سيرغي تيخانوفسكي (وهو زوج المرشحة في انتخابات الرئاسة 2020، سفيتلانا تيخانوفسكايا) ونيقولاي ستاتكيفيتش، والصحفي في إذاعة الحرية إيغور لوسيك، والأشخاص الآخرين في عمليات المحاكمة التي لا تتطابق مع سيادة القانون”.

وصدرت أحكام بسجن تيخانوفسكي مدة 18 عاما وستاتكيفيتش لـ14 عاما ولوسيك مدة 15 عاما.

وأضاف بلينكن: “نجدد دعوتنا إلى نظام لوكاشينكو لإنهاء أعمال القمع ضد ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة البيلاروسية… والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين البالغ عددهم أكثر من 900 شخص”.

وتشهد بيلاروس توترا سياسيا منذ العام الماضي حينما اندلعت احتجاجات واسعة رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأخيرة وفاز فيها لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصلت منافسته الأساسية تيخانوفسكايا على نحو 10% من الأصوات.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بنتائج الانتخابات واعتبار لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس، معلنة دعمها لقوى المعارضة، فيما فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في أجهزة السلطة البيلاروسية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

شرطة لندن توقف رجلا حاول دخول المجمع البرلماني بسيارته
فرنسا: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول
الكويت تتسلم أول مقاتلتين من طراز “يوروفايتر تايفون” من شركة إيطالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قطع الطرقات
جنون دولار السوق السوداء يلهب الاحتجاجات في الشوارع
الدولار
دولار السوق السوداء يحلق مجدداً
غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري
صحيفة أمريكية: إسرائيل هاجمت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا