الولايات المتحدة تندد بالإدانات بحق مجموعة معارضين في بيلاروس

نددت الولايات المتحدة بالإدانات القضائية الصادرة اليوم الثلاثاء بحق عدد من الناشطين المعارضين في بيلاروس، داعية رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، لـ”وقف قمع “المجتمع المدني”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن “الولايات المتحدة تندد بالإدانات المغرضة سياسيا الصادرة اليوم بحق المعارضين البيلاروسيين سيرغي تيخانوفسكي (وهو زوج المرشحة في انتخابات الرئاسة 2020، سفيتلانا تيخانوفسكايا) ونيقولاي ستاتكيفيتش، والصحفي في إذاعة الحرية إيغور لوسيك، والأشخاص الآخرين في عمليات المحاكمة التي لا تتطابق مع سيادة القانون”.

وصدرت أحكام بسجن تيخانوفسكي مدة 18 عاما وستاتكيفيتش لـ14 عاما ولوسيك مدة 15 عاما.

وأضاف بلينكن: “نجدد دعوتنا إلى نظام لوكاشينكو لإنهاء أعمال القمع ضد ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة البيلاروسية… والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين البالغ عددهم أكثر من 900 شخص”.

وتشهد بيلاروس توترا سياسيا منذ العام الماضي حينما اندلعت احتجاجات واسعة رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأخيرة وفاز فيها لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصلت منافسته الأساسية تيخانوفسكايا على نحو 10% من الأصوات.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بنتائج الانتخابات واعتبار لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس، معلنة دعمها لقوى المعارضة، فيما فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في أجهزة السلطة البيلاروسية.