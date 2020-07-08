الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي

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أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي وذلك بعد أن علقت إدارة الرئيس دونالد ترامب في شهر إبريل المساهمة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى المنظمة ، بسبب “سوء إدارتها لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تلقيها تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.

وقال متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني “وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو”.

لكنه أضاف أنه: “ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة”.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق اليوم إنها تلقت إخطارا رسميا بقرار الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من شهر.

كما أعلن عضو بارز في الكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من منظمة الصحة العالمية، وسط جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بالعديد من الدول، وفي صدارتها أميركا.

وقال السيناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، أن “الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة” كورونا.

وكان ترامب وجه لمنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة اتهامات بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا، كما انتقد تعاملها مع الصين، لا سيما منذ بداية انتشار الوباء.