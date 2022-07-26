الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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الولايات المتحدة: خروج روسيا من محطة الفضاء الدولية تطور مؤسف

منذ 16 ثانية
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أصيب بالدهشة من إعلان روسيا أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية ووصفته بأنه “تطور مؤسف”.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية دورية “اندهشنا من البيان العلني الذي صدر”.

وتابع “إنه تطور مؤسف بالنظر إلى العمل العلمي البالغ الأهمية الذي تم في محطة الفضاء الدولية وكذلك إلى التعاون المهني القيم الذي تم بين وكالتينا للفضاء على مدى السنوات وخاصة في ضوء اتفاقنا الذي تم تجديده بشأن التعاون في مجال الرحلات إلى الفضاء”.

وكان قد قال الرئيس الجديد لـوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، يوري بوريسوف، إن بلاده ستتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية.

وأكد بوريسوف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء.

وشدد على أن قرار مغادرة محطة الفضاء الدولية في الفترة المحددة “قد تم اتخاذه بالفعل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أصدر في وقت سابق مرسوما بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة “روسكوسموس”، وعين بدلا منه نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف.

    المصدر :
  • رويترز

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