السبت 20 محرم 1443 ﻫ - 28 أغسطس 2021 |
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الولايات المتحدة قد توسع التعاون الاستخباري مع طالبان لمحاربة داعش

منذ 16 دقيقة
عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية

عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية

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تتجه الولايات المتحدة لتوسيع العمل الاستخباري مع حركة طالبان لمحاربة تنظيم داعش، بعد الهجوم المزدوج، الذي تبناه داعش في مطار كابل.

وقال بيتر فورد سفير بريطانيا السابق في سوريا، إن السلطات الأمريكية قد توسع التعاون مع طالبان في مجال الاستخبارات، من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار فورد، الذي شغل منصب سفير بلاده في البحرين من 1999 إلى 2003 وعمل كسفير لبريطانيا في سوريا من 2003 إلى 2006، إلى أن سيناريو توسيع التعاون بين الأمريكيين وطالبان في مجال الاستخبارات، يبقى محتملا بعد إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وأضاف فورد، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “أتوقع أنه بعد 31 أغسطس، سيكون هناك توسع غير معلن في التعاون بين الاستخبارات الأمريكية وطالبان في الحرب ضد داعش”.

ووفقا للسفير السابق، فإن مثل هذا التعاون “قد يؤدي إلى عملية” مماثلة لتلك التي قتل فيها الجيش الأمريكي، أبو بكر البغدادي في عام 2019 في سوريا.

وأشار فورد أيضا إلى أن المخابرات والجيش الأمريكيين ارتكبا “خطأ فادحا” في تقييم احتمال “انهيار” الجيش الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة.

وتابع فورد: “سيتحدث الذين يريدون صرف الانتباه عن الأخطاء الاستراتيجية الضخمة في السنوات السابقة، عن الفوضى التي تحدث في الوقت الحالي”.

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