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الولايات المتحدة.. مسلّح يحاول اقتحام مكتب لـ "إف بي آي"

منذ 37 دقيقة
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أفادت السلطات الأميركية بأنّ رجلًا مسلّحًا حاول اقتحام منطقة فحص الزائرين في مكتب فرع سينسيناتي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وفرّ عندما واجهه عملاء، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة في وقت لاحق.

وعقب الفرار من مكتب التحقيقات الفيدرالي، طورد الرجل على الطريق السريع 71، والذي أُغلق بعد ذلك في كلا الاتجاهين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشار جهاز إدارة الطوارئ في مقاطعة كلينتون بولاية أوهايو الى أن الرجل، الذي كان يرتدي درعًا واقيًا ضد الرصاص وقميصًا رماديا، تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وأتت الواقعة بعد تحذير مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من تهديدات متداولة عبر الإنترنت ضد العملاء ووزارة العدل في أعقاب تفتيش المكتب لمنزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا.

“كريستوفر راي”، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي،رأى أنّ “العنف ضد (عملاء) إنفاذ القانون ليس هو الحل، بغض النظر عمن يشعر المرء بغضب تجاهه”.

وأغلق المسؤولون مسافة ميل بالقرب من الطريق السريع، وحثوا السكان وأصحاب الأعمال على إغلاق الأبواب والبقاء في الداخل.

كما وصل فريق فحص الأدلة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مقر المكتب للتحقيق، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

في السياق عينه، أبلغ مصدر فيدرالي شبكة “سي إن إن” بأن المشتبه به كان يحمل سلاحًا شبه أتوماتيكي ومسدس مسامير.

وذكر مصدر فيدرالي آخر على علم بالحادث للشبكة الأميركية أن مرافق مكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد تراجع إجراءاتها الأمنية في أعقاب الحادث.

هذا وذكرت الشبكة أن السلطات أكّدت أنها “احتوت” المشتبه به ومع ذلك أشارت إلى أنه ليس رهن الاحتجاز وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كلينتون.

    المصدر :
  • الحرة

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