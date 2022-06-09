الولايات المتحدة.. مقتل شخص حاول “دخول” مدرسة في ألاباما

تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متتالية في الآونة الأخيرة، ما يزيد المخاوف من السلاح المتفلت في البلاد.

في آخر التطورات، كشف السلطات الأميركية، أن شخصًا كان يحاول الدخول إلى مدرسة ابتدائية في ألاباما يُعقد فيها برنامج صيفي، قُتل برصاص ضابط شرطة صباح الخميس.

وأخبر “توني ريديك”، مدير مدارس مدينة جادسدن تلفزيون “دبليو بي إم إيه”، أن رجلًا ذهب إلى أبواب عدة في محاولة لدخول مدرسة “وولنت بارك” الابتدائية، حيث تجري البرامج الصيفية التي تديرها المدينة للأطفال، وعندما رأى المدير ما يحدث، قرر إغلاق المدرسة.

وقال جوناثان هورتون، مسؤول الشرطة في مقاطعة إيتواه، لصحيفة “جادسدن تايمز”: “إن ضابط شرطة من مدينة رينبو القريبة كان يعمل ضابط موارد بالمدرسة، وواجه هذا الشخص ودخل في مشاجرة معه، وطلب الدعم، حيث استجاب ضباط آخرون وقُتل الشخص رميا بالرصاص”.

الى ذلك، ذكر المسؤولون، أنه لم يصب أي طالب، وأن كل الأطفال خرجوا من المبنى. ولم تكشف السلطات على الفور عن هوية القتيل أو أي تفاصيل حول المشاجرة، لكن هورتون قال إن الضابط أصيب بجروح طفيفة.

وتأتي الواقعة في ظل حالة استنفار أمني داخل وفي محيط المدارس على مستوى الولايات المتحدة، عقب سلسلة من حوادث القتل الجماعي التي وقعت أخيرا، وتسببت إحداها في مقتل 21 شخصا أغلبهم من الأطفال داخل مدرسة في تكساس.