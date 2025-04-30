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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق تجاري جديد

منذ 39 دقيقة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

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قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار اليوم الأربعاء إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متقبل لفكرة خفض الرسوم الجمركية على تجارة السلع الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار، ورسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك العشرين بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أتاح مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بالنسبة للرسوم الجمركية.

وردا على ذلك، علق الاتحاد الأوروبي رسومه الجمركية على بعض السلع الأمريكية واقترح إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية من كلا الجانبين.

وقال لومبار في تصريحات لمحطة إذاعية “لا نريد فقط الوصول إلى المستوى السابق (للرسوم الجمركية)، بل النزول عنه.. هذا ما أبلغت به نظيري الأمريكي سكوت بيسنت”.

وأضاف “قال لي إن هذا ليس بعيد المنال. إنها نقاشات في بدايتها”، وذلك في إشارة إلى مفاد المحادثات مع بيسنت ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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