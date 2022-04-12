الى اجل غير مسمى.. نوكيا تعلق نشاطها في روسيا

لا تزال الشركات العالمية تنسحب تدريجياً من الساحة الروسية وكانت اخرها تعليق شركة نوكيا لكافة نشاطاتها في روسيا الى اجل غير مسمى.

هذا وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا لصناعة معدات الاتصال لرويترز إن الشركة ستنسحب من السوق الروسية وذلك بعد يوم واحد من إعلان منافستها إريكسون يوم الاثنين إنها ستعلق أعمالها في روسيا لأجل غير مسمى.

وقطعت مئات الشركات الأجنبية العلاقات مع روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط وبعد العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعلى الرغم من إعفاء العديد من القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات، من بعض العقوبات لأسباب إنسانية، قالت نوكيا إنها قررت أن الانسحاب من روسيا هو الخيار الوحيد.

وقال الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك في مقابلة “لا نرى ببساطة أي إمكانية للاستمرار في هذا البلد في ظل الظروف الحالية”، وأضاف أن نوكيا ستواصل دعم العملاء أثناء خروجها وأنه ليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد المدة التي سيستغرقها الانسحاب.

ولا تحقق كل من نوكيا وإريكسون سوى معدل منخفض من المبيعات في روسيا حيث تمتلك شركتا هواوي وزد.تي.إي الصينيتان حصة أكبر.