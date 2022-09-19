اليابان.. أمطار غزيرة بسبب إعصار ومقتل شخص

تسبب إعصار نانمادول، أحد أكبر الأعاصير التي تضرب اليابان منذ سنوات، في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة قياسية على أجزاء من البلاد الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وعرقلة حركة المواصلات وإجبار بعض المصنعين على تعليق العمليات.

وأفادت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أجل المغادرة إلى نيويورك، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الثلاثاء لمتابعة مدى تأثير الإعصار.

وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي “نحن بحاجة لأن نظل حذرين من الأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العالية والعواصف العاتية”.

ووصل الإعصار، وهو الرابع عشر خلال هذا الموسم في اليابان، إلى اليابسة بالقرب من مدينة كاجوشيما في وقت متأخر من مساء الأحد 18 سبتمبر\ايلول، قبل أن يجتاح جزيرة كيوشو بغرب البلاد ويضرب جزيرة هونشو الرئيسية.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نهرا في ناحية ميازاكي بجزيرة كيوشو قد فاض وغمر الحقول والطرق.

وقالت الهيئة إن رجلا لقي حتفه عندما غمرت المياه سيارته وإن رجال الإطفاء كانوا يحاولون تحديد ما إذا كان رجل داخل كوخ ابتلعه انهيار أرضي.

وأضافت الهيئة أن 69 شخصا على الأقل أصيبوا.

وذكرت وزارة التجارة أن حوالي 340 ألف منزل، معظمهم في كيوشو، انقطعت عنها الكهرباء في وقت مبكر الاثنين، في حين قالت شركة كيوشو للسكك الحديدية إنها أوقفت عملياتها في الجزيرة، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة إيه.إن.إيه القابضة قررتا إلغاء نحو 800 رحلة.

وكانت شركة تويوتا موتور من بين الشركات التي قالت إنها ستعلق الإنتاج في بعض مصانعها بسبب الإعصار، لكن لم ترد تقارير عن تعرض الصناعة لأضرار بالغة.