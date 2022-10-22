اليابان: العلاقات مع أستراليا وصلت إلى مستوى جديد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، إنه اتفق مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز على أن العلاقات بين البلدين، الحليفين للولايات المتحدة، وصلت إلى مستوى جديد نظرا لتعاونهما الوثيق في مجالات الأمن والطاقة والموارد الطبيعية.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية “بوصفه أحد أكبر إنجازات هذه الزيارة، وقّعت أنا وأنتوني إعلانا مشتركا جديدا بشأن التعاون الأمني”.

وأضاف “سيكون ذلك بمثابة بوصلة توضح اتجاه التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع خلال السنوات العشر المقبلة”.

قال مسؤولون من الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة أمس الجمعة إن من المتوقع أن يوقع الجانبان خلال اللقاء السنوي لزعيمي أستراليا واليابان والذي يعقد في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية اتفاقية تعاون أمني لتحديث اتفاق عام 2007، في ضوء تغير البيئة الأمنية الإقليمية.

وهذه القمة هي الرابعة للزعيمين منذ تولي ألبانيز السلطة في مايو أيار.

وأستراليا هي مورد رئيسي لخام الحديد، والفحم، والغاز إلى اليابان. والهدف من عقد الاجتماع في بيرث، على بعد 3700 كيلومتر من العاصمة الوطنية كانبيرا، هو إبراز أهمية ولاية أستراليا الغربية في إمداد اليابان باحتياجات الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة.

أستراليا هي أيضا مصدر رئيسي للحوم البقر والقمح لليابان