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اليابان تتعهد بالمساعدة في إزالة الكربون من اقتصادات دول آسيان

منذ 5 دقائق
دول العالم تحث الخطى للحد من انبعاثات الكربون

دول العالم تحث الخطى للحد من انبعاثات الكربون

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قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، السبت، إن الحكومة تعهدت بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصاداتها ومكافحة تغير المناخ العالمي.

وتهدف اليابان الفقيرة في الطاقة إلى التحول إلى اقتصاد الهيدروجين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الملوث مثل الفحم والنفط.

وستعقد اليابان اجتماعا وزاريا حول المناخ والطاقة والبيئة في مدينة سابورو في الفترة من 15 إلى 16 أبريل نيسان بصفتها رئيس مجموعة السبع وذلك قبل قمة المجموعة في هيروشيما خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو أيار، للترويج لما تصفه بالانتقال الواقعي للطاقة.

وقال نيشيمورا في اجتماع وزاري لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية إن “اليابان ستأخذ زمام المبادرة في تقديم دعم سخي في التمويل والتكنولوجيا والموارد الشخصية للمساعدة في إزالة الكربون في آسيا”.

واقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنشاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصرفية العام الماضي بهدف تقاسم فلسفة تعزيز إزالة الكربون في الدول الآسيوية والتعاون لدفع انتقال الطاقة إلى الأمام.

    المصدر :
  • رويترز

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