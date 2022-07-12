اليابان تتّشح بالسّواد في وداع مهيب لشينزو آبي

اتّشحت اليابان بالسواد الثلاثاء الواقع في 12 تموز، في مراسم توديع مهيبة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وسط وجود أمني مكثف وفي جو من الحزن،.

فقد توجّه رجال ونساء يرتدون ملابس سوداء الى معبد “زوجوجي “بوسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة. واصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة وسط حرارة الصيف الشديدة.

وعقب المراسم، مرت العربة التي تحمل جثمان آبي في وسط طوكيو، ثم بمنطقة ناغاتاشو، القلب السياسي للعاصمة، حيث تقع معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان الذي دخله آبي لأول مرة كنائب شاب في عام 1993، بعد وفاة والده السياسي.

ويقع في هذه المنطقة أيضا مكتب رئيس الوزراء الذي قاد منه آبي البلاد على مدى فترتي ولاية كرئيس للوزراء، من 2012 إلى 2020.

كان هناك شعور بالأمن

وكانت كيكو نومي، وهي معلمة تبلغ من العمر 58 عاما، واحدة من كثيرين أتوا للصلاة ووضع الزهور أمام صورة كبيرة لآبي داخل أرض المعبد يظهر فيها ضاحكا ومرتديا قميصا أبيض.

وقالت: “كان هناك شعور بالأمن عندما كان رئيس الوزراء المسؤول عن البلاد”. وأضافت “لقد أيدته حقا، لذلك هذا مؤسف للغاية”.

واصطف آخرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

2000 رسالة عزاء

وتدفقت عبارات التأبين من زعماء دوليين، وأثناء عودته من جنوب شرق آسيا توقف في اليابان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة لتقديم العزاء، وانضمت أيضا وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المعزين.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما يقرب من 2000 رسالة عزاء وصلت من دول حول العالم.

قاتل آبي يعترف

وكان عسكري قناص سابق اغتال شينزو آبي الجمعة برصاصة أطلقها من مسدس محلي الصنع، مما أحدث صدمة في اليابان.

وذكرت تقارير إعلامية أن القاتل يدعى تيتسويا ياماغامي، وأنه قتل آبي لاعتقاده أنه ينتمي إلى منظمة دينية يحملها مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته، نظرا إلى أن والدته قدّمت تبرّعات كبيرة لها.

والاثنين ذكرت “كنيسة التوحيد” أن والدة ياماغامي عضو فيها و”كانت تحضر مناسباتنا مرة كل شهر”، ولكنها لم تعلق على مسألة التبرعات.