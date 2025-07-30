اليابان تجلي موظفي محطة فوكوشيما النووية بعد تحذير من تسونامي مدمر

كشفت شركة تيبكو المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شرق اليابان أنّ كلّ العاملين في هذه المنشأة التي تعرّضت لحادث نووي في 2011 تمّ إجلاؤهم، الأربعاء، بسبب خطر حدوث تسونامي من جراء زلزال ضخم وقع قبالة الساحل الروسي.

وقال متحدث باسم تيبكو لوكالة فرانس برس “لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين”، مؤكّدا “عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي” في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 من جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.

وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، اليوم الأربعاء، أولى أمواج المدّ العالي (التسونامي) الناجمة عن زلزال ضخم وقع قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي”.

وحذّرت الهيئة من أنّ أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علما أنّ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقّعت أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولا إلى جنوب أوساكا.

هذا وضرب زلزال شدته ثماني درجات شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء، مما استدعى إصدار اليابان والمركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومترا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

كما أصدر المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرا من “موجات تسونامي خطيرة” خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان.