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اليابان تحتجز سفينة روسية لصيد الأسماك

3 - يونيو - 2021
سفينة - تعبيرية

سفينة - تعبيرية

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أعلنت وسائل إعلام يابانية بأن سلطات اليابان احتجزت سفينة “آمور” الروسية لصيد الأسماك بعد حادثة اصطدامها بسفينة يابانية بالقرب من جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وحسب التقارير الإعلامية اليابانية، فإن السفينة تم احتجازها حتى دفع التعويضات للجانب الياباني المتضرر جراء الحادث.

وفي هذا السياق أكد القنصل الروسي في مدينة سابورو اليابانية سيرغي مارين لوكالة “نوفوستي”، أن السفينة احتجزت بدعوى قضائية متعلقة بمخالفة إدارية.

من جانبها، لم تؤكد شركة “آمورسكويه” الروسية التي تمتلك السفينة، احتجاز السفينة من أجل دفع التعويضات. وقال ممثل الشركة إنها لا تمتلك أي وثائق أو معلومات رسمية وليس بوسعها التعليق على القضية.

وأضاف ممثل الشركة أنه يتوقع تسوية القضية اليوم أو غدا، ومغادرة السفينة للأراضي اليابانية.

يذكر أن سفينة “آمور” التي كانت في طريقها إلى ميناء مومبيتسو الياباني في جزيرة هوكايدو، اصطدمت بسفينة يابانية يوم 26 مايو، مما أسفر عن انقلاب السفينة اليابانية ومصرع 3 صيادين يابانيين، بينما لم يصب أي أحد من أفراد طاقم السفينة الروسية بأذى نتيجة الحادث.

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