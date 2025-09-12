الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
اليابان تخفض سقف سعر النفط الروسي

منذ 55 دقيقة
علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن اليابان قررت خفض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل من 60 دولارا للبرميل اعتبارا من اليوم الجمعة، لمعاقبة موسكو على استمرار غزوها لأوكرانيا.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز الماضي بتخفيض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى 47.6 دولار كجزء من حزمة العقوبات رقم 18 ضد موسكو.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في إفادة دورية إن اليابان ستفرض أيضا عقوبات إضافية لتجميد الأصول ومراقبة الصادرات على كيانات في روسيا ودول أخرى.

 

 

 

 

