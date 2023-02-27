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اليابان تخفف إجراءات الدخول للقادمين من الصين اعتبارا من أول مارس

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2023 9:19 صباحًا
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

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ذكرت قناة (تي.بي.إس) التلفزيونية أن اليابان تعتزم تخفيف إجراءات دخول البلاد للقادمين من الصين من خلال إلغاء شرط الخضوع لفحص كورونا قبل الصعود على متن الطائرة وعند الوصول، وذلك اعتبارا من الأول من مارس آذار.

وقالت القناة نقلا عن عدة مصادر حكومية إن اليابان ستلغي شرط الفحص الشامل لجميع المسافرين من الصين عند الوصول ولن تفحص سوى عينات مختارة، بينما سيتم إعفاء القادمين من هونج كونج ومكاو من الخضوع للفحص عند الوصول أو تقديم اختبار تكون نتيجته سلبية قبل الصعود إلى الطائرة.

تقرير استخباراتي جديد

خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن انتشار فيروس “كوفيد-19” كان بسبب تسرب من مختبر في الصين. ونقلت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” عن مصادر لم تسمها الأحد، أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها وزارة الطاقة الأمريكية، ترجح فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني. وكانت أربع وكالات استخبارات أمريكية أخرى قد أعربت سابقا عن اعتقادها أن كوفيد-19 نجم عن انتقال طبيعي، فيما لم تحسم وكالتان أخريان بعد قرارهما في هذا الشأن.

قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن تسربا عرضيا من مختبر في الصين قد يكون السبب في انتشار كوفيد-19، وفق استنتاجات جديدة أوردتها وسائل إعلام الأحد، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أن وكالات الاستخبارات ما زالت منقسمة بشأن هذه القضية.

    المصدر :
  • رويترز

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