اليابان تدفع بطائرات بعد اقتراب قاذفات روسية من مجالها الجوي

قالت اليابان إنها دفعت بطائرات، اليوم الجمعة، لمراقبة طائرات حربية روسية، من بينها قاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية، حلقت فوق ساحلها عند نهاية المجال الجوي للبلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الإعلام المملوكة للدولة أن طائرات من دولة أخرى رافقت قاذفاتها من طراز تو-95 خلال ما وصفته بأنه تحليق دوري فوق المياه الدولية.

جاءت الواقعة قبل ساعات من تعهد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في أول خطاب لها أمام البرلمان منذ توليها المنصب بتسريع التعزيزات الدفاعية.

وقالت تاكايتشي إن الأنشطة العسكرية الروسية والصينية والكورية الشمالية تشكل “مصدر قلق بالغ”.

ونشرت وزارة الدفاع اليابانية خريطة تظهر مسار تحليق الطائرات الروسية قبالة الساحل الغربي للبلاد فوق بحر اليابان. وقالت إن مقاتلتين من طراز سو-35 رافقت قاذفتين من طراز تو-95 حلقتا في البداية باتجاه جزيرة سادو اليابانية ثم اتجهتا شمالا.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على منصة إكس “روسيا تقوم بعمليات عسكرية يومية حول بلادنا بينما تغزو أوكرانيا، هذه هي الحقيقة”.