الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان ترصد أول إصابة بجدري القرود

منذ 18 دقيقة
جدري القردة

جدري القردة

A A A
طباعة المقال

أعلنت اليابان، الإثنين، رصد أول إصابة مثبتة بفيروس جدري القردة في العاصمة طوكيو.

وقال حاكم طوكيو إن اليابان رصدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في العاصمة.

وأبلغ يوريكو كويكي الصحفيين بأن المصاب رجل في الثلاثينيات من عمره عاد في الآونة الأخيرة من أوروبا وهو في المستشفى حاليا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في إفادة إعلامية منفصلة “إنه يعاني من طفح جلدي وحمى وصداع وإرهاق. لكن حالته مستقرة في الوقت الحالي”.

وأضاف المسؤول أن المريض، وهو من سكان طوكيو، ذهب إلى أوروبا في أواخر الشهر الماضي وكان على اتصال بشخص تأكد لاحقا أنه مصاب بجدري القرود قبل أن يعود إلى اليابان في منتصف يوليو تموز.

ولم يوضح المسؤول طبيعة الاتصال ورفض تحديد جنسية المصاب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وسُجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في ما يزيد عن 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.

وينتشر الفيروس عن طريق المخالطة الوثيقة وغالبا ما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات جلدية متقيحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب للمهاجرين في وسط البحر
اليونان تعيد قارب مهاجرين إلى المياه التركية
عملاق الغاز الروسي- جازبروم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انخفاض في تدفقات الغاز الروسي بدءا من 27 يوليو
تدني مستويات الاحتياط النفطي الأمريكي
احتياط البترول الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو 1985

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
المنتخب اللبناني
اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
قائد الجيش العماد جوزف عون
الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟