اليابان ترصد أول إصابة بجدري القرود

أعلنت اليابان، الإثنين، رصد أول إصابة مثبتة بفيروس جدري القردة في العاصمة طوكيو.

وقال حاكم طوكيو إن اليابان رصدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في العاصمة.

وأبلغ يوريكو كويكي الصحفيين بأن المصاب رجل في الثلاثينيات من عمره عاد في الآونة الأخيرة من أوروبا وهو في المستشفى حاليا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في إفادة إعلامية منفصلة “إنه يعاني من طفح جلدي وحمى وصداع وإرهاق. لكن حالته مستقرة في الوقت الحالي”.

وأضاف المسؤول أن المريض، وهو من سكان طوكيو، ذهب إلى أوروبا في أواخر الشهر الماضي وكان على اتصال بشخص تأكد لاحقا أنه مصاب بجدري القرود قبل أن يعود إلى اليابان في منتصف يوليو تموز.

ولم يوضح المسؤول طبيعة الاتصال ورفض تحديد جنسية المصاب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وسُجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في ما يزيد عن 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.

وينتشر الفيروس عن طريق المخالطة الوثيقة وغالبا ما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات جلدية متقيحة.