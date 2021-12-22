اليابان تسجل إصابات بـ"أوميكرون" لأشخاص لم يغادروا البلاد

أعلنت سلطات مدينة أوساكا في اليابان، العثور على متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا، لدى أشخاص لم يغادروا البلاد في الفترة الأخيرة وذلك للمرة الأولى.

وذكر هيروفومي يوشيمورا حاكم المحافظة التي تحمل نفس الاسم، أنه تم تسجيل 3 حالات من هذا النوع في المدينة الواقعة في غرب اليابان.

وأضاف يوشيمورا، اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة الإقليمية لمكافحة انتشار العدوى: “لقد تلقينا بيانات تفيد بأن ثلاثة أفراد من نفس العائلة أصيبوا بسلالة أوميكرون. والثلاثة لم يكونوا في الخارج مؤخرا، ولا نعرف بالضبط كيف أصيبوا بالفيروس. جميعهم في المستشفى وأعراض المرض لديهم خفيفة”.

بشكل إجمالي، تم تسجيل حوالي 90 حالة إصابة بسلالة أوميكرون في اليابان حتى الآن. وجميع المصابين هم من الوافدين من الخارج، واكتشف المرض لديهم بعد اجتياز الاختبار في المطارات.

وكانت حملة التطعيم الأولية في اليابان بدأت في منتصف فبراير الماضي، ويتوق بعض العاملين في الرعاية الصحية، الذين تلقوا اللقاحات منذ أكثر من 9 أشهر، الآن للحصول على حماية إضافية قبل الموجة التالية المحتملة عقب ظهور المتحور أوميكرون.

وتلقى ممرضون وأطباء جرعات معززة في مركز طوكيو الطبي، وقال رئيس المركز، كازوهيرو أراكي، “هذه خطوة أولية مهمة لمصابينا وعائلاتهم كي يتعاملوا وهم يشعرون بالأمان”، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ووسط ذعر من “أوميكرون، بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، بتوفير جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن “أوميكرون”، الذي اكتشفت حالات مصابة به بالفعل في البلاد.

وأدى تضاعف أعداد المصابين بمتحور “أوميكرون” الجديد على نحو سريع في أنحاء العالم، إلى اتخاذ تدابير وقائية ورفع حالة التأهب خاصة قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.