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اليابان تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي

منذ ساعة واحدة
من غزة

من غزة

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طالبت اليابان الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي، على خلفية “مجزرة الطحين” يوم أمس الخميس التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن جميع الإجراءات التي تتخذها يجب أن تتم في إطار القانون الدولي.

وقال كاميكاوا: “تلتزم الحكومة اليابانية بموقفها، وتؤكد أن إسرائيل التي هاجمتها حماس لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها في إطار القانون الدولي، ينبغي تنفيذ جميع الإجراءات في إطار القانون الدولي، ويجب احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني تحت أي ظرف”.

ولم يعلق كاميكاوا بشكل مباشر الغارة الإسرائيلية على شارع الرشيد في غرب مدينة غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه “في الوقت الحالي، من الصعب إجراء تقييم كامل للوضع، لذلك سيكون من الخطأ إعطاء تقييم قانوني لأفعال إسرائيل”.

وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

ووصف الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجنود الإسرائيليين الذي أطلقوا النار على مدنيين في غزة اجتمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية، بـ “الأبطال” ودعا لوقف المساعدات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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