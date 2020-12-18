استمع لاذاعتنا

اليابان تطور صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن

منذ 5 دقائق
صاروخ- تعبيرية

صاروخ- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

اعلنت اليابان انها بصدد تطوير صواريخ مضادة للسفن يمكن أن تستهدف السفن الحربية على مسافات أكبر حول سلسلة جزر أوكيناوا الجنوبية الغربية والجزر القريبة المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في إفادة صحفية “أصبح الوضع الأمني حول جزرنا الجنوبية الغربية صعبا. علينا التعامل مع ذلك بطريقة مناسبة”.

ستسمح الصواريخ لليابان بتوسيع استراتيجية تهدف إلى منع القوات الأجنبية من العمل بحرية في المياه القريبة من أراضيها.

ويأتي أول قرار رئيسي بشأن السياسات الدفاعية يتخذه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في الوقت الذي تحصل فيه اليابان على صواريخ تطلق من الجو يمكن استخدامها لضرب مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية وتدرس الحصول على أسلحة هجومية أخرى مثل صواريخ كروز التي يمكن أن تصل إلى أهداف في الصين.

وأصبحت اليابان قلقة بشكل متزايد بشأن نشاط بكين في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك التوغل في المياه حول الجزر المتنازع عليها المعروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، وذلك “رويترز”.

    المزيد من أخبار العالم

    توتر العلاقات بين الصين وأمريكا
    واشنطن بصدد إدراج عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء
    ريتشموند
    إصابة أحد مساعدي بايدن بفيروس كورونا
    وزارة الخارجية الأميركية
    واشنطن: العقوبات على تركيا تأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    قد تكون مصابا بكورونا إذا لم تستطع تمييز هذه الروائح
    طائرة
    بالفيديو: طرد عائلة من الطائرة بسبب رفض طفلتهم البالغة عامين ارتداء الكمامة
    كهوف ضخمة مخبأة تحت بورنيو
    اكتشِفوا متاهة الكهوف الضخمة والمخبأة تحت بورنيو