اليابان تعتزم اعتماد ميزانية عسكرية قياسية

طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية عالية قياسية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ من 1 أبريل 2022 قيمتها تزيد عن 5.4 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 47.8 مليار دولار.

وأفادت قناة تلفزيون “إن إتش كي” بأن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم طلب تخصيص 5 تريليونات و479.7 مليار ين، وهو ما يعادل 48.49 مليار دولار من الميزانية. ويجري حاليا تنسيق هذا المبلغ مع وزارة المالية في البلاد.

ومن المخطط على وجه الخصوص تخصيص 10.1 مليار ين، أي 89 مليون دولار، لتطوير طائرات مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي يمكن أن تحذر الطائرات المقاتلة مسبقا من الخطر. وتخصيص 39.3 مليار ين، وتساوي 347.8 مليون دولار، لتحديث الصواريخ المجنحة الموجهة بعيدة المدى، والتي يمكن أن تزود بها السفن والمقاتلات.

وعلى الرغم من أن الإنفاق العسكري لليابان ينمو لـ 10 سنوات متتالية، إلا أنه حتى الآن لم يصل إلى مستوى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيجري في الوقت نفسه تخصيص 773.8 مليار ين، أو ما يعادل 6.84 مليار دولار، للإنفاق العسكري في الميزانية الإضافية للسنة المالية الحالية.