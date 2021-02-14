اليابان تعتمد "فايزر" كأول لقاح ضد كورونا

رخّصت اليابان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا، ما يمهّد لإطلاق برنامج تطعيم واسع في وقت تستعد البلاد لاستضافة أولمبياد 2020، يأتي ذلك بعد أن تم تأجيل إقامة الأولمبياد العام الماضي جرّاء الوباء. وأفاد مكتب رئاسة الوزراء في تغريدة بأن “وزير الصحة أعطى إذنا خاصا اليوم للقاح فايزر”.

ويتوقع حاليا أن تحصّن اليابان باستخدام فايزر ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف عامل في القطاع الصحي اعتبارا من الأربعاء، قبل أن يصبح اللقاح متاحا لباقي الموظفين في القطاع والمسنين اعتبارا من نيسان المقبل.

ولا يزال على الحكومة الكشف عن الإطار الزمني المحدد لبرنامج تطعيم باقي سكانها البالغ عددهم 126 مليونا.

وشدد المسؤولون المعنيون بتنظيم الأولمبياد على أن دورة ألعاب طوكيو ستنعقد حتى وإن واصل وباء “كوفيد-19” الانتشار في العالم.

وسيتم تشجيع الرياضيين وغيرهم من المشاركين على تلقي اللقاح للمشاركة لكن دون إلزامهم بالأمر.

وتحاول اليابان حاليا الحصول على ما يكفي من الحقن القادرة على سحب الجرعات الست الكاملة من كل عبوة من لقاح فايزر.

يذكر أن الحقن المستخدمة بشكل واسع حاليا غير قادرة على استخراج أكثر من خمس جرعات.