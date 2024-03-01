اليابان تفرض عقوبات على مسؤولين في روسيا بينهم رئيس حكومة الشيشان

كشفت الجريدة الرسمية لمجلس الوزراء الياباني، أن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات جديدة على 12 فردًا و36 منظمة في روسيا، وتُضاف العقوبات الجديدة إلى قائمة عقوبات طوكيو ضد موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتضمن القائمة، فرض عقوبات شخصية تنص على تجميد الأصول في حالة اكتشافها، ضد مفوضة حقوق الطفل في منطقة كالوغا، إيرينا أجيفا، وزميلتها من منطقة روستوف، إيرينا تشيركاسوفا، ومفوض حقوق الإنسان في جمهورية الشيشان، منصور سولتاييف.

كما تم فرض قيود شخصية على رئيس حكومة الشيشان، مسلم خوتشييف، وقائد الشرطة الخاصة، الذي يحمل اسم بطل روسيا، أحمد خادجي قديروف، ومن وزارة الشؤون الداخلية الشيشانية، زاميد شاليف.

كما أدرجت اليابان في قوائم العقوبات رجل الأعمال الروسي أرتيم أوس، والمدير العام لشركة تأجير وسائل النقل الحكومية، يفغيني ديتريش، إضافة إلى مدير شركة آرتيك، كونستانتين فيدورينكو، ورئيس أركان الفرع الإقليمي ليونارميا في سيفاستوبول، فلاديمير كوفالينكو.

ومن بين المنظمات المدرجة في قوائم العقوبات اليابانية الجديدة، شركات أسلحة كبرى، مثل شركة كلاشينكوف، وشركات الألماس، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، وتشمل العقوبات قيودًا على التصدير.

وفرضت اليابان عقوبات ضد روسيا على عدة مراحل بسبب الحرب في أوكرانيا، تطال أكثر من 1000 شخص، وأكثر من 120 منظمة من روسيا بينها كبرى البنوك الروسية، التي تم تجميد أصولها، إضافة إلى حوالي 40 منظمة وشركة أخرى.

ووافقت اليابان على قائمة السلع والتكنولوجيات المحظور تصديرها إلى الاتحاد الروسي، والتي تحتوي على حوالي 800 عنصر، حيثُ تم حظر تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين (حوالي 43 ألف دولار) منذُ الـ9 من شهر آب/أغسطس لعام 2023، وتم أيضًا حظر الإمدادات من اليابان إلى روسيا من سيارات البنزين والديزل بسعة محرك تزيد عن 1.9 لتر وسيارات الوقود الهجين.