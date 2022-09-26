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اليابان تقرر حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا

منذ 16 ثانية
العلمان الروسي والياباني

العلمان الروسي والياباني

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الاثنين إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا في عقوبة إضافية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وإنها “تشعر بقلق بالغ” بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأضافت اليابان أيضا 21 منظمة روسية مثل مختبرات العلوم في إطار حظر التصدير الحالي وذلك طبقا لما ذكره بيان حكومي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين والذي وافق رسميا على إجراءات العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبعة الأسبوع الماضي.

وقال ماتسونو في إفادة إعلامية إن “اليابان تشعر بقلق بالغ بشأن إمكانية استخدام أسلحة نووية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا”، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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