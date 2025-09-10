اليابان تندد بهجوم إسرائيل على قطر وتحث على العودة للمفاوضات

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي الأربعاء إن طوكيو تندد بشدة بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتعتبره تهديدا لسيادة قطر والأمن الإقليمي.

ووصف هاياشي الهجوم بأنه “عقبة أمام الجهود الدبلوماسية” الرامية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، معبرا عن تضامنه مع قطر وحث إسرائيل على العودة إلى المفاوضات.

وكانت إسرائيل قد حاولت أمس الثلاثاء 9\9\2025 اغتيال القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

من زاوية آخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، يوم الثلاثاء، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته “تروث سوشيال” بأن “الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به”.

وأضاف: “الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية”.

وتابع قائلا: “وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر”.

وأشار إلى أن “الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام”.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه “المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة”.

وشدد على أنه أكد للقطريين “أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم”.

وفي وقت سابق تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من ترامب.

وأكد آل ثاني أن قطر ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة؛ بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معبرا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة هذا التوجه العادل.

وأكد أن قطر “تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، محملا “تداعياته الكيان الإسرائيلي الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعطل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

من جانبه أكد ترامب تضامنه مع قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وثمن الجهود التي تبذلها قطر في الوساطة، مؤكدا أن دورها فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما أكد أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة، داعيا إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.

الاعلان عن تحرير رهينة أميركية في العراق

كما أعلن ترامب اليوم إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي كانت تحتجزها كتائب حزب الله العراقية الشيعية منذ أكثر من عامين.

وأضاف ترامب عبر منصته تروث سوشيال “تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة”.

واختفت تسوركوف، وهي باحثة من جامعة برينستون، في العراق خلال رحلة بحثية في مارس آذار 2023.