الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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اليابان تنوي الحفاظ على حصتها في مشروع سخالين 1 النفطي في روسيا

منذ 51 دقيقة
علم اليابان
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أكّد وزير الصناعة الياباني “كويتشي هاجيودا” أن نية اليابان الاحتفاظ بحصتها في مشروع سخالين -1 للنفط والغاز في روسيا لم تتغير، وذلك بعدما منعت روسيا مؤقتا المستثمرين الغربيين من بيع أسهم في مشروعات طاقة رئيسية.

وقال هاجيودا في مؤتمر صحفي إن المشروع ساهم في تنويع إمدادات الطاقة اليابانية.

وأضاف أن “سخالين -1” مصدر مهم غير شرق أوسطي لليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

في السياق نفسه، قال السؤول الياباني: “لا يوجد تغيير في الحفاظ على حصص الشركات اليابانية فيه”.

ومنعت روسيا المستثمرين مما يسمى بالدول غير الصديقة من بيع الأسهم في البنوك ومشاريع الطاقة الرئيسية، بما في ذلك سخالين 1 حتى نهاية العام، مما زاد الضغط في مواجهة العقوبات مع الغرب.

ويمتلك الكونسورتيوم الياباني سخالين لتنمية النفط والغاز 30 في المئة من سخالين.

    المصدر :
  • رويترز

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