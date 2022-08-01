اليابان على موعد مع ارتفاع أسعار آلاف السلع في شهر آب

لم تسلم دولة من آثار ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم نتيجة نقص الإمدادات الى الأسواق العالمية، بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ شباط الماضي، والإضطرابات المختلفة.

في هذا السياق، أشارت دراسة نشرها مركز الأبحاث الياباني Teikoku Databank، الى أن أسعار الكثير من المنتجات والسلع في البلاد، سترتفع وتزداد بشكل كبير في الفترة القريبة المقبلة.

ووجدت معطيات الدراسة، أن أسعار 2431 نوًعا من المنتجات سترتفع هناك في شهر آب، وفي تشرين الأول، ستشمل الزيادات ستة آلاف سلعة إضافية.

ووفقا للدراسة، سيكون شهر تشرين الأول شهرًا قياسيًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية – حيث ستنمو أسعار ستة آلاف مادة غذائية. وبشكل إجمالي، خلال الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر، سترتفع أسعار حوالي ثمانية آلاف منتج من المواد الغذائية.

ونوهت الدراسة، بأن الزيادات نفسها حدثت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وبشكل عام سترتفع في العام الحالي، أسعار حوالي 20000 سلعة من المنتجات، مشيرةً إلى أن متوسط نمو الأسعار في اليابان، يبلغ 14%.

ويعتقد مركز الأبحاث الياباني المذكور، أن الارتفاع في الأسعار كان حتى الآن بسبب الزيادة في الأسعار العالمية للحبوب والوقود، يضاف إلى ذلك انخفاض حاد في سعر صرف الين، والذي انخفض في وقت ما الى مستوى 140 ينا للدولار مع ارتفاع اسعار الواردات.