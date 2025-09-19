اليابان: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا، اليوم الجمعة، إن اليابان لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأضاف أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما بالتوقيت.

وعلى صعيدٍ آخر، استشهد 21 فلسطينيا في الغارات المتواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر في مستشفيات غزة، وذلك وسط غارات عنيفة وأحزمة نارية تستهدف حي تل الهوا (جنوب مدينة غزة) ومزاعم إسرائيلية عن نزوح نحو نصف مليون فلسطيني من المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين أصيبوا في غارة من مُسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ (غربي مدينة غزة).

وذكر مستشفى السرايا الميداني بقطاع غزة أن 6 فلسطينيين أصيبوا في استهداف قوات الاحتلال شارع الجلاء بمدينة غزة فجر اليوم.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بعد استهداف جيش الاحتلال مواطنين يجمعون الحطب بمنطقة وادي غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي في المستشفى ذاتها استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

كما قال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا استشهد وآخرين أصيبوا في قصف الطائرات الإسرائيلية تجمعا لفلسطينيين في مدينة دير البلح (وسط القطاع).

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد طفلين إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي (غرب خان يونس).

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال ركز القصف على المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، خصوصا حي الشيخ رضوان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت منازل ومنشآت في المنطقة، كما استهدفت إحدى الغارات منطقة الميناء (غربي مدينة غزة).

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس ارتفاع إجمالي عدد المتوفين بسوء التغذية إلى 435 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها طفل واحد. وقد سُجلت 157 وفاة بسوء التغذية منذ إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة.