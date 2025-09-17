اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في ظل العلاقات مع أمريكا

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر حكومية لم تُسمّها أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وهو قرار ربما تكون طوكيو اتخذته من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة ومنع إسرائيل من اتخاذ موقف متشدد.

وأعلنت حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتضيف بذلك ضغوطا دولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة حثت اليابان على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية عبر عدة قنوات دبلوماسية، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره الياباني بشدة للاعتراف بها.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن اليابان تُجري “تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية”.

وأعاد يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، التأكيد على الموقف نفسه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عند سؤاله عن تقرير صحيفة أساهي.

لكن هاياشي عبر عن “شعوره البالغ بالأزمة” إزاء الهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة، قائلا إن “أسس حل الدولتين قد تنهار”.

وحثّ إسرائيل على “اتخاذ خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية الحادة، بما في ذلك المجاعة، في أقرب وقت ممكن”.

وخلال اجتماع للأمم المتحدة عُقد يوم الجمعة، كانت اليابان من بين 142 دولة صوّتت لصالح إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا لن يحضر اجتماعا مقررا في 22 سبتمبر أيلول لمناقشة حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين خلال فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.

وداخل مجموعة السبع، وصف مسؤولون ألمان وإيطاليون الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية بأنه “غير مُجد”.